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Опубликовано 7 июля 2017, 10:49

Издатель Destiny 2 анонсировал открытое бета-тестирование игры

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Вместе с этим компания Activision выпустила новый трейлер. Он посвящён этому же тестированию.

18 июля 2017 года для игроков с PS4, которые оформили предварительный заказ Destiny 2, стартует бета-тестирование игры. Если у вас Xbox One, то нужно будет подождать до 19 июля.

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Bungie проведёт бета-тестирование Destiny 2

Фото © Wikimedia Commons

Все остальные желающие смогут присоединиться к бета-тестированию 21 июля. Это событие продлится до 23 июля. Владельцы ПК протестируют Destiny 2 только в августе.

Выход Destiny 2 запланирован на 6 сентября на консолях PlayStation 4 и Xbox One. Дата выхода игры на ПК пока неизвестна.

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Сергей Сурепин
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