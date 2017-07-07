Издатель Destiny 2 анонсировал открытое бета-тестирование игры
Фото © Wikimedia Commons
Вместе с этим компания Activision выпустила новый трейлер. Он посвящён этому же тестированию.
18 июля 2017 года для игроков с PS4, которые оформили предварительный заказ Destiny 2, стартует бета-тестирование игры. Если у вас Xbox One, то нужно будет подождать до 19 июля.
Bungie проведёт бета-тестирование Destiny 2
Фото © Wikimedia Commons
Все остальные желающие смогут присоединиться к бета-тестированию 21 июля. Это событие продлится до 23 июля. Владельцы ПК протестируют Destiny 2 только в августе.
Выход Destiny 2 запланирован на 6 сентября на консолях PlayStation 4 и Xbox One. Дата выхода игры на ПК пока неизвестна.