Ubisoft хочет сохранить независимость
В студии хотят назначить независимых руководителей, чтобы получить большинство в совете директоров.
Руководство компании Ubisoft предлагает ввести в совет директоров Вирджини Хаас и Корин Фернандез-Хандельсман. Они будут исполнять обязанности руководителей, оставаясь независимыми. Это позволит совету получить большинство голосов — шесть из одиннадцати.
Ubisoft пытается сохранить независимость
Благодаря этому Ubisoft пытается не дать поглотить себя корпорации Vivendi. Этот процесс начался ещё в 2015 году.
До этого Ив Гиймо и его семья выкупили дополнительные акции Ubisoft — общая доля теперь составляет 20,02 процента.