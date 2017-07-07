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Регион
Опубликовано 7 июля 2017, 11:27

Ubisoft хочет сохранить независимость

Фото &copy; Flickr/EMR

Фото © Flickr/EMR

В студии хотят назначить независимых руководителей, чтобы получить большинство в совете директоров.

Руководство компании Ubisoft предлагает ввести в совет директоров Вирджини Хаас и Корин Фернандез-Хандельсман. Они будут исполнять обязанности руководителей, оставаясь независимыми. Это позволит совету получить большинство голосов — шесть из одиннадцати.

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Ubisoft пытается сохранить независимость

Фото © Flickr/EMR

Благодаря этому Ubisoft пытается не дать поглотить себя корпорации Vivendi. Этот процесс начался ещё в 2015 году.

До этого Ив Гиймо и его семья выкупили дополнительные акции Ubisoft — общая доля теперь составляет 20,02 процента.

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Сергей Сурепин
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