Ubisoft хочет сохранить независимость

В студии хотят назначить независимых руководителей, чтобы получить большинство в совете директоров.

Руководство компании Ubisoft предлагает ввести в совет директоров Вирджини Хаас и Корин Фернандез-Хандельсман. Они будут исполнять обязанности руководителей, оставаясь независимыми. Это позволит совету получить большинство голосов — шесть из одиннадцати.

Ubisoft пытается сохранить независимость Фото © Flickr/EMR

Благодаря этому Ubisoft пытается не дать поглотить себя корпорации Vivendi. Этот процесс начался ещё в 2015 году.