Как капитан Cоветской армии превратился в живого бога

Ким родился в деревне неподалеку от Пхеньяна в 1912 году. Он не принадлежал к слою бедняков, его семья, скорее, относилась к сельской интеллигенции. Его отец был учителем и по совместительству травником и лекарем, мать происходила из семьи священника. Что достаточно необычно — протестантского.

При рождении он получил имя Ким Сон Чжу, что означало "становящийся опорой". Родители надеялись, что сын с таким именем достигнет многого. Когда ему было восемь лет, семья перебралась из Кореи в Манчжурию. Корея в то время была колонией Японии, и многие корейцы бежали в китайскую Манчжурию.

Ким мечтал о карьере военного и даже поступил в местное военное училище, но через несколько месяцев бросил его, посчитав, что там учат устаревшим вещам. В старшем подростковом возрасте он увлёкся марксистскими идеями. СССР потерпел неудачу в попытках разжечь революцию в развитых странах Европы и обратил свой взгляд на Азию. Советский союз готовил коммунистические кадры из азиатских стран, которые потом возвращались домой и превращались в агентов марксистского влияния.

17-летний Ким примкнул к одному из юношеских марксистских кружков, но уже через три недели группу раскрыли и Ким провёл в тюрьме несколько месяцев.

После освобождения он вступает в компартию Китая. Корейская коммунистическая партия периодически существовала, но имела некоторые особенности, не позволявшие ей нормально функционировать. Партия изначально создавалась из разных географических группировок, которые не только имели разные взгляды по политическим вопросам, но и отличались невероятной склочностью и неуживчивостью. Внутрипартийная вражда не давала партии нормально функционировать и периодически вынуждала Коминтерн разгонять её. Через некоторое время партия вновь воссоздавалась, и всё повторялось: склоки, ругань и последующий роспуск. Позднее это сыграло решающую роль в приходе к власти Кима.

В начале 30-х годов японцы оккупировали Манчжурию и установили там марионеточный режим. Коммунисты ушли в подполье и перешли к партизанской тактике. Ким присоединился к ним, взяв себе новое имя — Ким Хан Бер — "единственная звезда".

Ким начинал командиром взвода, но достаточно быстро вырос до командира дивизии. Впрочем, не стоит обманываться громким словом: партизанские дивизии были в сотни раз меньше штатных армейских по численности и количество бойцов в таких дивизиях редко превышало 150–200 человек.

Хотя партизаны гордо именовали себя армией, это были разрозненные небольшие отряды, всеми силами избегавшие столкновений с регулярными японскими частями. В качестве мишеней для атак они избирали полицейские патрули и маленькие гарнизоны.

Конечно, в КНДР при Киме были созданы эпические легенды о героических победах великого полководца Кима над японскими оккупантами, но в действительности успехи партизан были очень скромными. Например, самой крупной победой Кима за почти десятилетие партизанской деятельности, стал разгром японского полицейского отряда численностью около 90 человек.

Именно отсутствие серьёзных результатов и позволяло корейским и китайским партизанам действовать достаточно долго. Японцы просто не обращали внимания на эти мелкие стычки. Но накануне Второй мировой войны японцы приняли принципиальное решение укрепить тыл и зачистить всех партизан.

Начались полномасштабные операции с привлечением армии, что привело к быстрому сворачиванию подполья. Корейцы тогда же заслужили недобрую славу, очень часто перебегая к японцам и выдавая своих боевых товарищей. Причём это происходило не на уровне рядовых, а на уровне высшего командного состава. Так, комиссар одной из партизанских "армий" перебежал к японцам и выдал им всю информацию о тайниках, схронах и маршрутах, что привело к концу существования этой армии. Репутация корейцев настолько упала, что китайцы отказывались от участия в совместных операциях с ними, опасаясь ловушек.

Впрочем, отряда Кима это не коснулось, он оставался одним из немногих, не поддавшихся разложению. К тому моменту он уже взял себе новый псевдоним, под которым его и узнает весь мир через несколько лет, — Ким Ир Сен, что означает "восходящее солнце".

В СССР

К концу 1940 года японцы практически разгромили партизанское движение. Уцелевшие немногочисленные отряды оказались сконцентрированы на севере, неподалёку от советской границы. После этого командиры партизанских отрядов получили от Коминтерна (советская сторона помогала антияпонским отрядам оружием) приказ перейти советскую границу для участия в специальном совещании в Хабаровске, на котором будет выработан план дальнейших действий.

В сентябре 1940 года отряд Кима, насчитывавший к тому времени, по различным источникам, от полутора до трёх десятков бойцов, перешёл советскую границу. Не обошлось и без инцидентов, пограничники в районе не были предупреждены о приходе корейцев и приняли их за нарушителей границы, вступив в перестрелку.

Совещание командиров корейско-китайских отрядов в Хабаровске вёл Наум Соркин, уже имевший опыт работы с азиатскими военными, поскольку на заре карьеры служил военным инструктором в Монголии.

На совещании произошёл весьма жаркий спор. Часть партизан настаивала на их включении в состав РККА, другая часть отстаивала свою полную самостоятельность и требовала только поддержки оружием. Сам Ким поддерживал первых.

В конце концов было принято решение о создании особой национальной части из корейцев и китайцев и её включении в состав РККА. Тем более что началась война с Германией, и Сталину меньше всего на свете хотелось войны на два фронта.

Ким становится слушателем курсов в Хабаровском пехотном училище. Перебравшихся в СССР партизан размещают на двух базах: под Хабаровском и под Уссурийском. В то же время у Кима рождается первый сын — Юрий Ирсенович Ким, который позднее станет преемником своего отца во главе КНДР под именем Ким Чен Ир. Позднее у него родился второй сын — Шура, который трагически погиб уже в КНДР.

Летом 1942 года создаётся 88-я отдельная стрелковая бригада, ядро которой составили китайские и корейские партизаны. Бригада насчитывала около полутора тысяч военнослужащих. Большинство составляли китайцы, кроме того, около четверти бригады составляли советские военные (часть — этнические нанайцы, другая часть — инструкторы). Корейцев было очень мало, менее 200 человек. Киму удалось обратить на себя внимание Соркина, который занимался вопросами создания бригады. Он решил, что Ким, имевший более-менее удачный опыт руководства, хорошо подойдёт на роль командира корейского батальона, и он был зачислен в штат в звании капитана. Командиром всей бригады был назначен китаец Чжоу Баочжун.

Бригаду разместили в селе Вятском под Хабаровском. Её готовили для диверсионных действий в тылу противника. Предполагалось, что в случае начала войны с Японией, бригада будет заброшена в японский тыл для проведения диверсий и партизанской войны.

В то время Ким мечтал о дальнейшей службе в РККА, пределом его мечтаний было генеральское звание. Он и представить не мог, что уже через несколько лет судьба вознесёт его очень высоко.

Повоевать с японцами ему больше не пришлось. Хотя планировалось, что 88-я бригада примет в войне самое непосредственное участие, надобность в этом отпала. Японцы были обескровлены и измотаны долгой войной и не в состоянии были сопротивляться советской армии, которая катком прошлась по японской армии.

Случайный лидер

После капитуляции Японии в советской зоне влияния оказалась северная часть Кореи. Для формирования новой администрации СССР начал направлять в Корею группы этнических корейцев, не только партизан, но и тех, кто уже давно жил в СССР.

Быстрый разгром Японии стал неожиданностью для СССР. В Кремле не было чёткого плана дальнейших действий и не на кого было опереться. На юге Кореи возродилась коммунистическая партия под руководством Пак Хон Ёна, но он был участником постоянных внутрипартийных склок, из-за которых партию неоднократно распускали, а кроме того, имел репутацию неуправляемого, тогда как Сталин опирался только на безоговорочно подчиняющиеся всем решениям Москвы кадры.

В итоге было решено сделать ставку на местных националистов во главе с Чо Ман Сиком — давним борцом с японской оккупацией, которого прозвали "корейским Ганди". Ким Ир Сен даже не рассматривался в качестве возможного лидера, он был слишком молод и совсем неизвестен в стране. Тем не менее его тоже переправили в Пхеньян в сентябре 1945 года на корабле "Емельян Пугачёв". Капитан Ким был самым старшим по званию корейцем в советской армии, поэтому был назначен заместителем коменданта города.

Максимум, что планировалось в отношении Кима — дать ему пост министра обороны во Временном народном комитете, игравшем роль переходного правительства на первое время. Для солидности Кима наградили Орденом Красного знамени за его участие в борьбе с японскими оккупантами.

Генерал Чистяков — командующий 25-й армией Дальневосточного фронта, занявшей север страны, приказал Киму явиться на один из митингов в Пхеньяне и представил его публике, как их национального героя. Поначалу его восприняли с недоумением, поползли упорные слухи, что это ненастоящий Ким, что его подменили во время пребывания в плену. Корейцев смутила его молодость (ему едва перевалило за 30), а также тот факт, что среди корейских партизан в 30-е годы было сразу несколько людей с похожими или даже такими же псевдонимами, что вызвало путаницу в умах.

Тем временем в Корее начался очередной виток бурной борьбы между конкурирующими группировками, враждовавшими на региональной основе. Они делились на "китайцев", "корейцев", "советских" и т.п. в зависимости от того, где сформировались или откуда приехали.

В Кремле также не было ясности с будущим Кореи, ещё предполагалось, что Корея будет единым государством с правительством, в которое войдут как левые, так и правые. Но об условиях договориться в итоге не смогли.

Вскоре в Кремле разочаровались в слишком самостоятельном и несговорчивом Чо Ман Сике и решили назначить Кима временным председателем Народного комитета. Приказ о назначении ошеломил Кима, он жаловался советским военным, что совсем не хочет заниматься политикой, ему это неинтересно, он всю жизнь мечтал быть военным и командовать дивизией, но его убедили, что это временная мера.

Борьба за власть

Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Не договорившись об объединении, Корея разделилась на две части. Обе начали готовиться к силовому разрешению противоречий. В таких условиях менять лояльного и даже немного говорившего по-русски Кима на кого-то другого было не с руки.

Ким остался во главе КНДР ещё и потому, что был чрезвычайно послушен. Он не предпринимал никаких самостоятельных действий, вплоть до смерти Сталина абсолютно все решения по корейской политике и даже все назначения на посты (даже на офицерские должности в армии) принимались советскими военными по согласованию с Москвой. Порой даже речи, с которыми выступал Ким, присылали из Москвы.

Он был абсолютно несамостоятельной фигурой, не обладал политическим опытом и навыками борьбы, но быстро учился этому и, когда советский контроль за ним ослаб, он уже вошёл во вкус власти и знал, что ему делать с конкурентами. Этому делу он учился у Сталина.

За семь лет у власти, хоть и номинальной, Ким постиг все расклады и после смерти советского вождя начал планомерно расправляться с конкурентами сталинскими методами: объединяясь с несколькими фракциями против одной и уничтожая её, затем объединяясь с другими фракциями против одного из бывших союзников, также уничтожая его.

Ким относительно легко расправился с "внутренней партией", то есть довоенной компартией Кореи, а её бывший лидер — своевольный Пак Хон Ён, занимавший пост министра иностранных дел, был объявлен американским шпионом и расстрелян.

Труднее было избавиться от "советской" и "китайской" фракций, тем более, что это могло вызвать недовольство Москвы и Пекина. Действовать пришлось осторожно и менее кроваво. Большая часть лидеров этих фракций была выдавлена в СССР и Китай без расстрелов.

Только к началу 60-х годов Ким Ир Сен смог установить в КНДР режим единоличной власти. С этого момента в стране начинает устанавливаться один из самых жёстких в истории тоталитарных режимов. Интересно, что поначалу КНДР выглядела привлекательнее Южной Кореи. После войны обе региона были нищими и лежали в руинах, но КНДР получала огромную помощь от СССР (больше миллиарда долларов) и Китая (около 500 миллионов). Страна динамично развивалась, строились заводы, тогда как Южная Корея продолжала оставаться одним из самых нищих государств мира. Более того, режим КНДР (до установления единоличной власти Кима) был чуть мягче чем на Юге, где царила жестокая диктатура, постоянные военные перевороты, массовые репрессии, гонения на инакомыслящих.

Всё изменилось в 1962 году. В КНДР установился режим личной власти Кима, а в Южной Корее совершил военный переворот Пак Чон Хи. С этого момента страны начинают двигаться в противоположном направлении. На севере устанавливается жесточайшая плановая экономика. Запрещаются даже приусадебные участки. С этого момента темпы роста экономики начинают падать, а сокращение советской помощи (из-за сближения Кима с враждебным Китаем) приводит к резкому понижению уровня жизни.

На юге генерал Пак хоть и правит как жестокий диктатор, но проводит реформы, которые дают старт корейскому экономическому чуду, благодаря которому за два десятилетия Корея превращается из беднейшей страны мира в одну из самых развитых и технологичных (в отдельные годы темпы роста ВВП доходили почти до 50%).

Чучхе

Как и всякий уважающий себя коммунистический лидер, Ким в середине 60-х формулирует собственную философию. Его система взглядов получила название чучхе — смесь марксизма с национализмом и конфуцианством. В упрощённом изложении чучхе означает опору на собственные силы, когда страна изолируется от влияний "больших стран", объединяется в единый коллектив, в котором каждый человек — беззаветно преданный вождю солдат, а вся страна — крепость.

Всю жизнь мечтавший о том, чтобы командовать дивизией, Ким превратил всю страну в одну огромную дивизию. Фактически вся КНДР стала военным лагерем, пропорции соотношения военнослужащих и гражданского населения превосходили любую другую страну. Если при Сталине корейская армия не насчитывала и 200 тысяч человек, то при Киме её численность выросла в десятки раз.

Даже сейчас, когда у власти находится уже его внук, в армии КНДР служит более миллиона человек и ещё 3,5 миллиона числится в военизированной Красной гвардии, формируемой по принципу ополчения. Учитывая, что всё население страны составляет 25 млн человек, в армии или военизированных структурах служит каждый пятый кореец. При этом срок службы в армии весьма длительный — 10 лет (при Ким Ир Сене служили 13). Женщины тоже служат в обязательном порядке, но меньший срок.

Армия стала любимой игрушкой капитана Кима, который позднее присвоил себе звание маршала, а затем и генералиссимуса.

С 1957 года и до самой смерти Кима в стране действовала тотальная карточная система на все продукты и товары, что стало мировым рекордом — ни в одной стране карточки не прожили так долго. Только после страшного голода, поразившего КНДР в середине 90-х, система была пересмотрена, хотя частично сохраняется до сих пор.

Культ личности Ким Ир Сена достиг небывалых в истории масштабов, во много раз превзойдя культы личности Сталина, албанского лидера Энвера Ходжи и Мао Цзэдуна. Фактически уже при жизни Ким превратился в живого бога. Его ранняя биография была легендирована в духе древних азиатских героических эпосов. С 1972 года каждый житель КНДР обязан был носить на одежде значок с портретом Кима (значки носили даже в семье Кима), а проходя мимо статуй, которые в огромном множестве установлены по всей стране, совершать специальные ритуалы уважения.

Примерно в то же время Ким решил учредить красную монархию и передать пост своему сыну, что в условиях социалистического государства было весьма необычно. Власть Кима к тому моменту была столь абсолютной, что серьёзно возражать никто не стал и с конца 70-х его сын Ким Чен Ир, он же Юрий Ирсенович Ким, считался официальным преемником.

Уже при жизни множество корейских улиц и объектов инфраструктуры были переименованы в его честь. 8 июля 1994 года 82-летний Ким умер. Его дворец был переоборудован в гигантский мавзолей, в котором покоится бальзамированное тело великого вождя. После его смерти культ личности не только не угас, но и обрёл второе рождение. Год его рождения был объявлен первым годом нового календаря чучхе. День рождения превратился в главный государственный праздник — День солнца. Посмертно он был удостоен титула Вечный президент.

Так закончилась история неприметного советского капитана, который мечтал командовать дивизией, но волею случая превратил в свою личную дивизию всю страну, который совершенно не желал власти, а в итоге остался во главе страны почти на полвека и создал один из самых невероятных культов личности в истории.