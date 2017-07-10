В Middle-Earth: Shadow of War будет импорт сохранений из Shadow of Mordor
Фото © Valve Corporation
Разработчик Middle-Earth: Shadow of War сообщил о возможности перенести свой прогресс из оригинальной игры.
Студия Monolith, разрабатывающая Middle-Earth: Shadow of War, объявила, что игроки смогут перенести свой прогресс из оригинальной Shadow of Mordor в сиквел. Для этого будет использоваться сервис Nemesis Forge.
В Middle-Earth: Shadow of War будет импорт сохранений из Shadow of Mordor
Фото © Valve Corporation
Nemesis Forge будет доступен в качестве бесплатного обновления для Middle-Earth: Shadow of Mordor. С помощью сервиса игроки смогут загрузить свой уровень Nemesis, а также личность собственного врага. Благодаря этому в Shadow of War можно будет продолжить свою уникальную историю, импортировав сохранение из Сети.
Middle-Earth: Shadow of War выйдет на PC, PS4 и Xbox One 10 октября этого года.