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Опубликовано 10 июля 2017, 17:31

В Middle-Earth: Shadow of War будет импорт сохранений из Shadow of Mordor

Фото &copy; Valve Corporation

Фото © Valve Corporation

Разработчик Middle-Earth: Shadow of War сообщил о возможности перенести свой прогресс из оригинальной игры.

Студия Monolith, разрабатывающая Middle-Earth: Shadow of War, объявила, что игроки смогут перенести свой прогресс из оригинальной Shadow of Mordor в сиквел. Для этого будет использоваться сервис Nemesis Forge.

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В Middle-Earth: Shadow of War будет импорт сохранений из Shadow of Mordor

Фото © Valve Corporation

Nemesis Forge будет доступен в качестве бесплатного обновления для Middle-Earth: Shadow of Mordor. С помощью сервиса игроки смогут загрузить свой уровень Nemesis, а также личность собственного врага. Благодаря этому в Shadow of War можно будет продолжить свою уникальную историю, импортировав сохранение из Сети.

Middle-Earth: Shadow of War выйдет на PC, PS4 и Xbox One 10 октября этого года.

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