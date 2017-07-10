Официальный релиз PlayerUnknown's Battlegrounds задерживается

Официальный релиз PlayerUnknown's Battlegrounds был отложен на конец 2017 года.

Автор игры Брендан Грини сообщил, что команда разработчиков не успеет выпустить PlayerUnknown's Battlegrounds в ранее обозначенные сроки. Игра должна была выйти до конца сентября.

В качестве причин переноса называется желание разработчиков сделать полноценную игру со всеми необходимыми режимами и контентом. Грини считает, что поспешный выход проекта может привести к разочарованию фанатов.

На данный момент PlayerUnknown's Battlegrounds находится в раннем доступе в Steam. Онлайн-шутер уже несколько лет является одной из самых популярных игр платформы.