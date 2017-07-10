На Xbox One появится система подарков

Вице-президент Xbox Майк Ибарра подтвердил в своём "твиттере", что владельцы Xbox One уже вскоре получат возможность приобретать цифровые версии игр в подарок.

На данный момент ни у Xbox One, ни у PS4 нет возможности покупать игры для других пользователей. Данная функция уже давно есть в сервисе Steam, где она пользуется большой популярностью.

Добавление системы подарков уже несколько лет является одним из самых популярных пожеланий владельцев Xbox. На официальном сервисе, где пользователи могут предлагать идеи для новых функций, "Подарок другу" набрал уже более 5000 голосов.