Анонсировано дополнение "Рыцари ледяного трона" для Hearthstone
Скриншот видео Hearthstone Россия
Blizzard представила очередное дополнение для карточной игры Hearthstone под названием "Рыцари ледяного трона".
Дополнение "Рыцари ледяного трона" будет включать в себя 135 новых карт для Hearthstone. Среди них будет 9 легендарных карт, которые будут превращать героев в рыцарей смерти. Этот эффект добавляет броню и заменяет способность героев. Также появится механика похищения жизни: при нанесении урона герой будет восстанавливать такое же количество здоровья.
По сюжету игрок примет участие в штурме Цитадели ледяной короны и сможет напасть на крепость Короля-лича. Несколько уровней дополнения будут доступны бесплатно всем игрокам, а остальные придётся приобретать за деньги. За прохождение пролога можно будет получить случайную легендарную карту Рыцаря смерти.
Анонсировано дополнение "Рыцари ледяного трона" для Hearthstone
Скриншот видео Hearthstone Россия
Дополнение станет доступно уже в августе.