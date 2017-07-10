Анонсировано дополнение "Рыцари ледяного трона" для Hearthstone

Дополнение "Рыцари ледяного трона" будет включать в себя 135 новых карт для Hearthstone. Среди них будет 9 легендарных карт, которые будут превращать героев в рыцарей смерти. Этот эффект добавляет броню и заменяет способность героев. Также появится механика похищения жизни: при нанесении урона герой будет восстанавливать такое же количество здоровья.