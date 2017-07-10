Количество игроков Rocket League превысило 33 миллиона

По последним данным, количество игроков Rocket League превысило отметку в 33 миллиона. Суммарно было проведено более 1,5 миллиарда матчей, в которых было забито более семи миллиардов голов.

За последние 12 месяцев средний показатель ежедневно активных игроков в Rocket League составил 1,6 миллиона. При этом раз в неделю игру запускают в среднем 3,3 миллиона пользователей, а раз в месяц — 6,1 миллиона.

Самой популярной платформой среди игроков остаётся PS4, её доля составляет 41%. На Xbox One играют 32%, а остальные 27% приходятся на Steam. Не так давно Rocket League была бесплатной игрой месяца для подписчиков PS Plus.