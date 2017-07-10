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Опубликовано 10 июля 2017, 08:53

Автор DayZ критикует разработчиков ARK: Survival Evolved за повышение цены

Фото &copy; Twitter/@rocket2guns

Фото © Twitter/@rocket2guns

Пользователи не остались в стороне и тоже прокомментировали сложившуюся ситуацию.

Автор DayZ Дин Холл раскритиковал студию WildCard. Ранее разработчики объявили о повышении цены на ARK: Survival Evolved в Steam.

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Создатель DayZ выступил против повышения цены на ARK: Survival Evolved

Фото © Twitter/@rocket2guns

В компании рассказали, что изменения ценовой политики — необходимая мера. Разработчики прибегли к ней в связи с тем, что необходимо поддерживать проект на всех платформах.

Консольная версия игры стоит 4399 рублей. Благодаря региональным ценам в Steam ARK: Survival Evolved доступна за 1049 рублей.

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Сергей Сурепин
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