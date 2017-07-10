Автор DayZ критикует разработчиков ARK: Survival Evolved за повышение цены
Пользователи не остались в стороне и тоже прокомментировали сложившуюся ситуацию.
Автор DayZ Дин Холл раскритиковал студию WildCard. Ранее разработчики объявили о повышении цены на ARK: Survival Evolved в Steam.
Создатель DayZ выступил против повышения цены на ARK: Survival Evolved
В компании рассказали, что изменения ценовой политики — необходимая мера. Разработчики прибегли к ней в связи с тем, что необходимо поддерживать проект на всех платформах.
Консольная версия игры стоит 4399 рублей. Благодаря региональным ценам в Steam ARK: Survival Evolved доступна за 1049 рублей.