PlayerUnknown's Battlegrounds обошла CS:GO по количеству одновременных игроков
Фото © Valve Corporation
Успехами нового проекта поделился в своём твиттер-аккаунте создатель игры Брендан Грин.
Разработчику удалось запечатлеть момент, когда популярный шутер занял второе место в рейтинге Steam по количеству одновременных игроков. Онлайн находились 239 167 пользователей.
PlayerUnknown's Battlegrounds продолжает набирать обороты
Фото © Valve Corporation
Игре, которая до сих пор находится в раннем доступе Steam, удалось обойти Counter-Strike: Global Offensive — на тот момент количество игроков составляло 238 472 пользователей.
На первом месте до сих пор остаётся Dota 2, чей онлайн оставляет 552 494 пользователей.