PlayerUnknown's Battlegrounds обошла CS:GO по количеству одновременных игроков

Успехами нового проекта поделился в своём твиттер-аккаунте создатель игры Брендан Грин.

Разработчику удалось запечатлеть момент, когда популярный шутер занял второе место в рейтинге Steam по количеству одновременных игроков. Онлайн находились 239 167 пользователей.

PlayerUnknown's Battlegrounds продолжает набирать обороты Фото © Valve Corporation

Игре, которая до сих пор находится в раннем доступе Steam, удалось обойти Counter-Strike: Global Offensive — на тот момент количество игроков составляло 238 472 пользователей.