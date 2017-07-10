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Опубликовано 10 июля 2017, 09:31

PlayerUnknown's Battlegrounds обошла CS:GO по количеству одновременных игроков

Фото &copy; Valve Corporation

Фото © Valve Corporation

Успехами нового проекта поделился в своём твиттер-аккаунте создатель игры Брендан Грин.

Разработчику удалось запечатлеть момент, когда популярный шутер занял второе место в рейтинге Steam по количеству одновременных игроков. Онлайн находились 239 167 пользователей.

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PlayerUnknown's Battlegrounds продолжает набирать обороты

Фото © Valve Corporation

Игре, которая до сих пор находится в раннем доступе Steam, удалось обойти Counter-Strike: Global Offensive — на тот момент количество игроков составляло 238 472 пользователей.

На первом месте до сих пор остаётся Dota 2, чей онлайн оставляет 552 494 пользователей.

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Сергей Сурепин
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