Авторы For Honor анонсировали международный турнир

Компания Ubisoft решила поддерживать свою новую игру. Летом состоится спортивное мероприятие.

Международный турнир The Hero Series состоится в сотрудничестве с киберспортивной организацией ESL. Соревнования затронут все платформы. Доступ будет открыт игрокам из Бразилии, Европы и Северной Америки.

Ubisoft проведёт международный турнир по For Honor Фото © Ubisoft

Соревнования состоятся в формате поединков один на один. Финал пройдёт 12 августа 2017 года. Призовой фонд — 10 тысяч долларов.