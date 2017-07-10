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Опубликовано 10 июля 2017, 10:07

Авторы For Honor анонсировали международный турнир

Фото &copy; Ubisoft

Фото © Ubisoft

Компания Ubisoft решила поддерживать свою новую игру. Летом состоится спортивное мероприятие.

Международный турнир The Hero Series состоится в сотрудничестве с киберспортивной организацией ESL. Соревнования затронут все платформы. Доступ будет открыт игрокам из Бразилии, Европы и Северной Америки.

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Ubisoft проведёт международный турнир по For Honor

Фото © Ubisoft

Соревнования состоятся в формате поединков один на один. Финал пройдёт 12 августа 2017 года. Призовой фонд — 10 тысяч долларов.

По словам Ubisoft, в дальнейшем они планируют развивать проект и организовывать больше мероприятий для профессиональных игроков For Honor.

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Сергей Сурепин
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