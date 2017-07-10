Авторы For Honor анонсировали международный турнир
Фото © Ubisoft
Компания Ubisoft решила поддерживать свою новую игру. Летом состоится спортивное мероприятие.
Международный турнир The Hero Series состоится в сотрудничестве с киберспортивной организацией ESL. Соревнования затронут все платформы. Доступ будет открыт игрокам из Бразилии, Европы и Северной Америки.
Ubisoft проведёт международный турнир по For Honor
Фото © Ubisoft
Соревнования состоятся в формате поединков один на один. Финал пройдёт 12 августа 2017 года. Призовой фонд — 10 тысяч долларов.
По словам Ubisoft, в дальнейшем они планируют развивать проект и организовывать больше мероприятий для профессиональных игроков For Honor.