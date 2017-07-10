Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 июля 2017, 10:34

Стример создал контроллер-перчатку для управления Кулаком Смерти в Overwatch

Скриншот видео BLIZZARD ENTERTAINMENT

Скриншот видео BLIZZARD ENTERTAINMENT

По словам фаната многопользовательского шутера, изобретение не отняло у него много времени.

Пользователь под псевдонимом ATwerkinYoshi использовал настоящую боксёрскую перчатку и детали Wiimote для того, чтобы создать контроллер для управления Кулаком Смерти в Overwatch. Новое устройство отслеживает движения руки игрока.

image

Фанат сделал из перчатки контроллер для управления Кулаком Смерти в Overwatch

Скриншот видео BLIZZARD ENTERTAINMENT

По словам энтузиаста, все движения, которые он совершает в реальной жизни, отображаются теперь на экране. Также он использует контроллер Wii U для прицеливания, а кнопки на перчатке используются для стрельбы.

Кулак Смерти — новый персонаж, который появился 6 июля на тестовых серверах Overwatch.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • blizzard
  • overwatch
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar