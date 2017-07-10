В Португалии экстренно посадили самолёт из-за семейной ссоры на борту

Супругов, которые устроили потасовку на глазах у сотни пассажиров, передали полицейским и внесли в чёрный список авиакомпании.

Пассажирский лайнер лоукостера Jet2.com, следующий по маршруту из Лондона на испанский остров Гран-Канария, направили на экстренную посадку из-за драки пассажиров на борту. Об этом сообщает издание Daily Star. Авиадебоширами оказались двое супругов, которые решили выяснить отношения вскоре после взлёта.

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Словесная перепалка и взаимные оскорбления очень скоро переросли в потасовку. Разъярённую пару пытались разнять и бортпроводники, и другие пассажиры, однако разойтись миром по разные стороны самолёта они не согласились.

Чтобы ненадолго утихомирить драчунов, экипажу пришлось применить силу, а также совершить экстренную посадку в одном из аэропортов Португалии. Там супругов уже ожидали полицейские.