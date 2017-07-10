В Госдуме предложили снизить размер курортного сбора вдвое

Парламентарии подсчитали, что сумма в 100 рублей с человека в день может оказаться значительной тратой, например, для многодетных семей, которые выбрали для проведения отпуска российские курорты.

Председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров выступил с предложением сократить размер курортного сбора на первый год действия программы в два раза. Парламентарий считает, что с каждого отпускника в 2018 году будет достаточно суточной выплаты в 50 рублей, а не в 100, как это предусмотрено законопроектом.

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Вместе с тем Макаров предложил исключить из числа плательщиков несовершеннолетних детей, а также установить разные сроки вступления в силу закона и введения его в регионах, чтобы на местах смогли провести общественные обсуждения.