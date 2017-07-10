Поклонская предложила упростить отказ от украинского гражданства

Парламентарий убеждена, что такую норму ждут тысячи людей, чьи права игнорируют в Незалежной.

Депутаты Госдумы подготовили поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в статьи 22 и 38 ФЗ "О гражданстве РФ". Об этом написала на своей странице в соцсети "Вконтакте" Наталья Поклонская.

Парламентарий уточнила, что граждане Украины смогут отказаться от гражданства, если предоставят нотариально заверенную копию заявления об отказе от имеющегося у них гражданства данной страны.