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Опубликовано 10 июля 2017, 15:50

Поклонская предложила упростить отказ от украинского гражданства

Депутат Госдумы Наталья Поклонская. Фото: &copy;РИА Новости/Александр Полегенько

Депутат Госдумы Наталья Поклонская. Фото: ©РИА Новости/Александр Полегенько

Парламентарий убеждена, что такую норму ждут тысячи людей, чьи права игнорируют в Незалежной.

Депутаты Госдумы подготовили поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в статьи 22 и 38 ФЗ "О гражданстве РФ". Об этом написала на своей странице в соцсети "Вконтакте" Наталья Поклонская.

Парламентарий уточнила, что граждане Украины смогут отказаться от гражданства, если предоставят нотариально заверенную копию заявления об отказе от имеющегося у них гражданства данной страны.

Депутат выразила уверенность в том, что эту норму ждут тысячи людей, чьи права игнорируют в Незалежной.

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Валерий Оленин
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