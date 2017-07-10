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Опубликовано 10 июля 2017, 16:29

Бывшего мужа Маши Малиновской задержали за мошенничество

Мужчина четыре года не выплачивал алименты и задолжал партнёрам по бизнесу сотни миллионов.

Экс-депутата Госдумы и бывшего мужа Маши Малиновской задержали за мошенничество. Как сообщает паблик Mash, Денис Давитиашвили был в розыске несколько лет. Из-за проблем с законом мужчина даже сменил фамилию и стал Спирковым.

Бывшего парламентария от ЛДПР задержали в Ульяновске и перевели в Москву. На Давитиашвили завели уголовное дело.

Отметим, что у экс-депутата и Маши Малиновской есть общий сын, но мужчина четыре года не выплачивал алименты. А партнёрам по бизнесу он задолжал сотни миллионов.

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Валерий Оленин
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