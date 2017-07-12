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Регион
Опубликовано 12 июля 2017, 04:30

"Ностальжи". Как отдыхали летом в СССР

Фото: &copy; РИА Новости /&nbsp;Б. Елин

Фото: © РИА Новости / Б. Елин

Санатории, курорты и, конечно, Чёрное море. Типичный летний отдых граждан Советского Союза — в подборке Лайфа.

Пляж санатория "Лазурный Берег" в Сочи. Год 1960. Фото: © РИА Новости/Н. Максимов

Пляж санатория "Лазурный Берег" в Сочи. Год 1960. Фото: © РИА Новости/Н. Максимов

Всесоюзный пионерский лагерь "Артек" в Крыму. Год 1963. Фото: © РИА Новости/Тункель

Всесоюзный пионерский лагерь "Артек" в Крыму. Год 1963. Фото: © РИА Новости/Тункель

Вид на Пятигорск — бальнеологический и грязевой курорт Ставропольского края. Год 1965. Фото: © РИА Новости/Израиль Озерский

Вид на Пятигорск — бальнеологический и грязевой курорт Ставропольского края. Год 1965. Фото: © РИА Новости/Израиль Озерский

Отдыхающие на пляже в Ялте. Год 1966. Фото: © РИА Новости/Михаил Озерский

Отдыхающие на пляже в Ялте. Год 1966. Фото: © РИА Новости/Михаил Озерский

Палата класса люкс. Объединённый санаторий "Сочи". Год 1968. Фото: © РИА Новости

Палата класса люкс. Объединённый санаторий "Сочи". Год 1968. Фото: © РИА Новости

Городской пляж в Сочи. Год 1970. Фото: © РИА Новости/Б. Елин

Городской пляж в Сочи. Год 1970. Фото: © РИА Новости/Б. Елин

Пляж санатория "Тихий Дон" в Лазаревском. Год 1970. Фото: © РИА Новости/Яков Рюмкин

Пляж санатория "Тихий Дон" в Лазаревском. Год 1970. Фото: © РИА Новости/Яков Рюмкин

База отдыха "Заполярье". Год 1971. Фото: © РИА Новости/Олег Иванов

База отдыха "Заполярье". Год 1971. Фото: © РИА Новости/Олег Иванов

Международный молодёжный лагерь "Спутник". Год 1973. Фото: © РИА Новости/Шидловский

Международный молодёжный лагерь "Спутник". Год 1973. Фото: © РИА Новости/Шидловский

Пансионат шахтёров "Донбасс" на побережье Ялты. Год 1976. Фото: © Виталий Арутюнов

Пансионат шахтёров "Донбасс" на побережье Ялты. Год 1976. Фото: © Виталий Арутюнов

Детский санаторий "Жемчужина России". Год 1979. Фото: © РИА Новости/Первенцев

Детский санаторий "Жемчужина России". Год 1979. Фото: © РИА Новости/Первенцев

Пляж санатория "Дубна" в Алуште. Год 1980. Фото: © РИА Новости/Якименко

Пляж санатория "Дубна" в Алуште. Год 1980. Фото: © РИА Новости/Якименко

Детский санаторий "Коблево". Год 1981. Фото: © РИА Новости/Кравчук

Детский санаторий "Коблево". Год 1981. Фото: © РИА Новости/Кравчук

Геотермальные источники на острове Кунашир. Год 1986. Фото: © РИА Новости/Юрий Кавер

Геотермальные источники на острове Кунашир. Год 1986. Фото: © РИА Новости/Юрий Кавер

На территории санатория "Кавкасиони", Абхазия. Год 1991. Фото: © РИА Новости/Владимир Акимов

На территории санатория "Кавкасиони", Абхазия. Год 1991. Фото: © РИА Новости/Владимир Акимов

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Алена Шаповалова
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