"Ностальжи". Как отдыхали летом в СССР
Фото: © РИА Новости / Б. Елин
Санатории, курорты и, конечно, Чёрное море. Типичный летний отдых граждан Советского Союза — в подборке Лайфа.
Пляж санатория "Лазурный Берег" в Сочи. Год 1960. Фото: © РИА Новости/Н. Максимов
Всесоюзный пионерский лагерь "Артек" в Крыму. Год 1963. Фото: © РИА Новости/Тункель
Вид на Пятигорск — бальнеологический и грязевой курорт Ставропольского края. Год 1965. Фото: © РИА Новости/Израиль Озерский
Отдыхающие на пляже в Ялте. Год 1966. Фото: © РИА Новости/Михаил Озерский
Палата класса люкс. Объединённый санаторий "Сочи". Год 1968. Фото: © РИА Новости
Городской пляж в Сочи. Год 1970. Фото: © РИА Новости/Б. Елин
Пляж санатория "Тихий Дон" в Лазаревском. Год 1970. Фото: © РИА Новости/Яков Рюмкин
База отдыха "Заполярье". Год 1971. Фото: © РИА Новости/Олег Иванов
Международный молодёжный лагерь "Спутник". Год 1973. Фото: © РИА Новости/Шидловский
Пансионат шахтёров "Донбасс" на побережье Ялты. Год 1976. Фото: © Виталий Арутюнов
Детский санаторий "Жемчужина России". Год 1979. Фото: © РИА Новости/Первенцев
Пляж санатория "Дубна" в Алуште. Год 1980. Фото: © РИА Новости/Якименко
Детский санаторий "Коблево". Год 1981. Фото: © РИА Новости/Кравчук
Геотермальные источники на острове Кунашир. Год 1986. Фото: © РИА Новости/Юрий Кавер
На территории санатория "Кавкасиони", Абхазия. Год 1991. Фото: © РИА Новости/Владимир Акимов