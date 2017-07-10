В Баварии одинокий мальчик украл у родителей €10 тысяч, чтобы купить себе друзей

Взрослые, обнаружив пропажу, обратились в полицию, но большую часть денег вернуть так и не удалось. Наверное, потому что настоящие друзья друг друга не предают.

В полицию баварского города Бад-Тёльц поступило сообщение о щедром подростке, который после тренировки школьной команды по футболу раздавал своим сверстникам крупные денежные суммы — от ста до 2,5 тысячи евро в одни руки.

Фото: Giphy.com

Полицейские опросили школьников и очень быстро выяснили личность их спонсора. Им оказался 13-летний мальчик, который недавно переехал в новый район и поступил в новую школу. Отношения со сверстниками у него не заладились, подросток очень переживал, что за прошедшие несколько недель у него так и не появилось настоящих друзей.

Чтобы решить проблему одиночества, он и пошёл на эту авантюру: выкрал у родителей десять тысяч евро и раздал эти деньги своим знакомым, чтобы таким образом, купить их расположение.