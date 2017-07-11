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Опубликовано 11 июля 2017, 14:03

No Man’s Sky получит крупное обновление в августе

Фото &copy; Valve Corporation

Фото © Valve Corporation

Авторы No Man’s Sky намекают на грядущее обновление для симулятора исследования космоса.

После выхода No Man's Sky ругали за недостатки многих функций, обещанных авторами во время разработки. В марте игра получило большое обновление со строительством космических баз и возможностью управлять транспортными средствами. Похоже, на этом планы разработчиков не заканчиваются.

В июне самые верные поклонники No Man's Sky получили таинственные кассеты от разработчиков, содержащие шифры и подсказки, намекающие на будущее игры. Теперь фанаты нашли файл, в котором говорится о грядущем обновлении.

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No Man’s Sky получит крупное обновление в августе

Фото © Valve Corporation

В сообщении говорится, что некий эксперимент завершится уже в августе. В этом месяце No Man's Sky получит обновление версии 1.3, которое станет важным шагом в развитии игры. Подробностями разработчики решили не делиться.

No Man's Sky доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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Станислав Погорский
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