No Man’s Sky получит крупное обновление в августе

После выхода No Man's Sky ругали за недостатки многих функций, обещанных авторами во время разработки. В марте игра получило большое обновление со строительством космических баз и возможностью управлять транспортными средствами. Похоже, на этом планы разработчиков не заканчиваются.

В июне самые верные поклонники No Man's Sky получили таинственные кассеты от разработчиков, содержащие шифры и подсказки, намекающие на будущее игры. Теперь фанаты нашли файл, в котором говорится о грядущем обновлении.