No Man’s Sky получит крупное обновление в августе
Фото © Valve Corporation
Авторы No Man’s Sky намекают на грядущее обновление для симулятора исследования космоса.
После выхода No Man's Sky ругали за недостатки многих функций, обещанных авторами во время разработки. В марте игра получило большое обновление со строительством космических баз и возможностью управлять транспортными средствами. Похоже, на этом планы разработчиков не заканчиваются.
В июне самые верные поклонники No Man's Sky получили таинственные кассеты от разработчиков, содержащие шифры и подсказки, намекающие на будущее игры. Теперь фанаты нашли файл, в котором говорится о грядущем обновлении.
No Man’s Sky получит крупное обновление в августе
Фото © Valve Corporation
В сообщении говорится, что некий эксперимент завершится уже в августе. В этом месяце No Man's Sky получит обновление версии 1.3, которое станет важным шагом в развитии игры. Подробностями разработчики решили не делиться.
No Man's Sky доступна на PC, PS4 и Xbox One.