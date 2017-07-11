Анонсирована белая версия PS4 Pro в комплекте с Destiny 2

Sony анонсировала новую расцветку консоли PS4 Pro, которую можно будет получить в комплекте с Destiny 2.

Ограниченное издание консоли PS4 Pro белого цвета с игрой Destiny 2 будет включать в себя само игровое устройство с 1 ТБ памяти, диск с Destiny 2 и дополнительный контент из цифрового делюкс-издания игры. Иными словами, покупатели этого комплекта также получат два дополнения для Destiny 2.

Сообщается, что в США комплект начнёт продаваться в день выхода Destiny 2 6 сентября, а его цена составит 450 долларов. Эта версия PS4 Pro также будет доступна для приобретения в Европе, но цены для этого региона, как и для России, пока не известны.

Sony не сообщила, можно ли ожидать появления PS4 Pro в белой расцветке в отдельной продаже, без Destiny 2.