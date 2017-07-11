Объявлены даты проведения открытого бета-тестирования Star Wars: Battlefront 2

Стало известно , что открытое бета-тестирование Star Wars: Battlefront 2 пройдёт с 6 по 9 октября этого года. При этом те, кто оформит предзаказ на игру, сможет принять участие в тестировании на два дня раньше, 4 октября.

Игроки смогут опробовать два мультиплеерных режима, каждый из них с собственной картой. Один из них, наземная командная битва, будет происходить на планете Набу во время трилогии приквелов "Звёздных войн". Здесь 40 игроков смогут поиграть за повстанцев, штурмовиков и дроидов, а также взять под своё управление некоторых культовых героев саги. В другом режиме пользователи примут участие в космическом сражении на различных космических кораблях. О втором режиме разработчики обещают рассказать подробнее на выставке Gamescom в августе.

Star Wars: Battlefront 2 выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 17 ноября.