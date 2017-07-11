Анонсировано второе сюжетное дополнение для Nioh

За небольшую плату игроки смогут отправиться в Замок в Осаке, который создан на основе существующей исторической достопримечательности. Креативный директор Nioh описывает это место как самый большой и неприступный замок периода Сэнгоку.

В Defiant Honor также появится два новых уровня сложности. Разработчики не уточняют, будут ли они более сложными, лёгкими или и то и другое. Сейчас в Nioh изначально доступна только одна сложность, а после прохождения открывается более сложный режим "Путь сильных".

Nioh доступна только на PS4.