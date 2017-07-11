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Опубликовано 11 июля 2017, 11:31

Анонсировано второе сюжетное дополнение для Nioh

Фото &copy; PS4 Pro System

Фото © PS4 Pro System

Самурайский экшен Nioh от Team Ninja получит второе и последнее сюжетное дополнение.

Team Ninja анонсировала дополнение Defiant Honor для Nioh, которое станет доступно 25 июля.

За небольшую плату игроки смогут отправиться в Замок в Осаке, который создан на основе существующей исторической достопримечательности. Креативный директор Nioh описывает это место как самый большой и неприступный замок периода Сэнгоку.

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Анонсировано второе сюжетное дополнение для Nioh

Фото © PS4 Pro System

В Defiant Honor также появится два новых уровня сложности. Разработчики не уточняют, будут ли они более сложными, лёгкими или и то и другое. Сейчас в Nioh изначально доступна только одна сложность, а после прохождения открывается более сложный режим "Путь сильных".

Nioh доступна только на PS4.

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Станислав Погорский
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