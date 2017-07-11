Создатели Wild West Online показали геймплей игры
Фото © WWO Partners Limited, 612 Games
Разработчики нового виртуального вестерна впервые показали игровой процесс проекта.
Студия 612 Games впервые продемонстрировала игровой процесс Wild West Online — многопользовательской игры о Диком Западе, которую ранее приняли за Red Dead Redemption 2 от студии Rockstar Games.
По словам разработчиков, ключевой источник информации для игроков — местные газеты. Они будут отражать важные события мира WWO. Если пользователь совершил преступление, то он увидит объявление о розыске своего персонажа вместе с назначенной наградой.
Авторы клона Red Dead Redemption впервые показали, как будет выглядеть Wild West Online
Фото © WWO Partners Limited, 612 Games
В качестве движка команда 612 Games использовала Nightshade, разработанный студией Free Reign Entertainment — создателями другой многопользовательской игры, Infestation: Survivor Stories.
Сейчас можно записаться на закрытое альфа-тестирование Wild West Online. Выход игры запланирован на 2017 год.