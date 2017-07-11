Valve заблокировала 40 тысяч пользователей Steam после летней распродажи
Фото © Valve Corporation
Все блокировки были произведены 6 июля — для компании этот показатель стал рекордным.
Компания Valve заблокировала 40 тысяч мошенников в Steam. Произошло это 6 июля — на следующий день после того, как завершилась летняя распродажа.
Valve заблокировала 40 тысяч мошенников в Steam
Фото © Valve Corporation
В обычный день количество блокировок составляет от 100 до двух тысяч учётных записей. Предполагается, что летняя распродажа в Steam стала поводом для мошенников возобновить свою активность.
Напомним, если Valve блокирует учётную запись в Steam, то её владелец теряет все игры, которые были к ней привязаны.