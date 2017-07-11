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Опубликовано 11 июля 2017, 09:31

Valve заблокировала 40 тысяч пользователей Steam после летней распродажи

Фото &copy; Valve Corporation

Фото © Valve Corporation

Все блокировки были произведены 6 июля — для компании этот показатель стал рекордным.

Компания Valve заблокировала 40 тысяч мошенников в Steam. Произошло это 6 июля — на следующий день после того, как завершилась летняя распродажа.

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Valve заблокировала 40 тысяч мошенников в Steam

Фото © Valve Corporation

В обычный день количество блокировок составляет от 100 до двух тысяч учётных записей. Предполагается, что летняя распродажа в Steam стала поводом для мошенников возобновить свою активность.

Напомним, если Valve блокирует учётную запись в Steam, то её владелец теряет все игры, которые были к ней привязаны.

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Сергей Сурепин
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