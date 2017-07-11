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Опубликовано 11 июля 2017, 10:04

Стали известны актёры озвучки Middle-earth: Shadow of War

Фото &copy; Valve Corporation

Фото © Valve Corporation

Среди них есть звёзды, ранее работавшие над Uncharted 4 и сериалом "Кремниевая долина".

Издатель Warner Bros. назвал актёров озвучки Middle-earth: Shadow of War. Участие в разработке принял Трой Бэйкер, ранее игравший Сэма Дрейка из Uncharted 4. Актёр вернулся к роли главного серия серии Middle-earth — Талиона.

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Компания Warner Bros. назвала актёров озвучки Middle-earth: Shadow of War

Фото © Valve Corporation

Голосом Келебримбора стал Аластейр Дункан. Эльфа-убийцу Элтариель сыграла Лора Бэйли (Надин Росс из Uncharted 4). В озвучке участие также принимали Кумэйл Нанджиани ("Кремниевая долина") и Поллианна Макинтош ("Ходячие мертвецы").

Middle-earth: Shadow of War выйдет 10 октября.

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Сергей Сурепин
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