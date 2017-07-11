Авторы Far Cry 5 раскрыли новые подробности игры

В этот раз разработчики объяснили, почему они решили выбрать штат Монтана в качестве места событий.

Ведущий сценарист Far Cry 5 Дрю Холмс заявил, что у студии Ubisoft было несколько идей по поводу того, какое место станет следующим для игровой серии. В итоге разработчики остановились на штате Монтана.

Стало известно, почему авторы Far Cry 5 выбрали для игры штат Монтана Фото © Ubisoft

По словам Холмса, этот штат наполнен духом новых открытий, опасности и дикой природы. Также там живут уверенные в себе и самодостаточные люди. Этот момент стал одним из ключевых при выборе локации.