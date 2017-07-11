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Опубликовано 11 июля 2017, 10:35

Авторы Far Cry 5 раскрыли новые подробности игры

Фото &copy; Ubisoft

Фото © Ubisoft

В этот раз разработчики объяснили, почему они решили выбрать штат Монтана в качестве места событий.

Ведущий сценарист Far Cry 5 Дрю Холмс заявил, что у студии Ubisoft было несколько идей по поводу того, какое место станет следующим для игровой серии. В итоге разработчики остановились на штате Монтана.

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Стало известно, почему авторы Far Cry 5 выбрали для игры штат Монтана

Фото © Ubisoft

По словам Холмса, этот штат наполнен духом новых открытий, опасности и дикой природы. Также там живут уверенные в себе и самодостаточные люди. Этот момент стал одним из ключевых при выборе локации.

Far Cry 5 выйдет 27 февраля 2018 года.

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Сергей Сурепин
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