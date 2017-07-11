Svenska Dagbladet: Русские готовятся прощупать восточный фланг НАТО
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Скандинавские эксперты считают, что под видом учений "Запад-2017" Россия может начать войсковую операцию.
В качестве примера шведские эксперты приводят командно-штабные учения "Кавказ-2008", после которых, как пишет шведский журналист Томас Лундин, "Осетия и Абхазия подчинились России".
По мнению шведских журналистов, военные учения — удобный повод провести крупную "гибридную" войсковую операцию с максимальной вовлечённостью профессиональных военных и современной техники.