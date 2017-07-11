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Регион
Опубликовано 11 июля 2017, 11:48

Svenska Dagbladet: Русские готовятся прощупать восточный фланг НАТО

Фото &copy;&nbsp;Министерство обороны РФ/РИА Новости

Фото © Министерство обороны РФ/РИА Новости

Скандинавские эксперты считают, что под видом учений "Запад-2017" Россия может начать войсковую операцию.

В качестве примера шведские эксперты приводят командно-штабные учения "Кавказ-2008", после которых, как пишет шведский журналист Томас Лундин, "Осетия и Абхазия подчинились России".

По мнению шведских журналистов, военные учения — удобный повод провести крупную "гибридную" войсковую операцию с максимальной вовлечённостью профессиональных военных и современной техники.

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Сергей Андреев
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