Svenska Dagbladet: Русские готовятся прощупать восточный фланг НАТО

Скандинавские эксперты считают, что под видом учений "Запад-2017" Россия может начать войсковую операцию.

В качестве примера шведские эксперты приводят командно-штабные учения "Кавказ-2008", после которых, как пишет шведский журналист Томас Лундин, "Осетия и Абхазия подчинились России".