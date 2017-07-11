Абрамович начал помогать Слуцкому футболистами

Первым новичком "Халла", который тренирует Леонид Слуцкий, стал молодой англичанин нигерийского происхождения Ола Айна из "Челси".

Полное имя 20-летнего таланта звучит как Темитайо Олуфисайо Олаолува Айна. В сезоне 2016/17 он сыграл два матча за основной состав "аристократов" и стал чемпионом Англии.

Кроме того, Айна играл за юношеские сборные Англии всех возрастов и вызывался в основную сборную Нигерии.

Интересно, что в своё время Айна приезжал в Россию на турнир в рамках Детской футбольной лиги чемпионов и попал в символическую сборную лучших игроков. В финале "Челси" тогда уступил московскому "Динамо" — 0:3.