Назван топ-10 стран с самыми благоприятными условиями для иммигрантов

США, как страна, постоянно поднимающая тему иммигрантов на международной повестке, удостоилась в 2017 году седьмого места, уступив верхние позиции Австралии, Германии и Норвегии. В прошлом году Штаты занимали четвёртое место в этом списке. Последние три позиции достались Нидерландам, Финляндии и Дании.

Рейтинг был опубликован на сайте U.S. News, а в исследовании приняли участие около 21 тысячи человек по всему миру Фото: © flickr / JEAN ROBERT THIBAULT

Респондентов спрашивали, какие страны у них ассоциируются с четырьмя понятиями: "экономически стабильный", "хороший рынок труда", "справедливый доход" и "место, в котором бы я хотел жить". Также эксперты учитывали долю эмигрантов среди населения страны, количество денежных мигрантов и другие статистические данные по этой теме.