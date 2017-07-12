Назван топ-10 стран с самыми благоприятными условиями для иммигрантов
Опубликован список лучших мест в мире для проживания иммигрантов — по этому показателю Швеции удалось обогнать Канаду и Швейцарию, которые заняли первое и второе места.
США, как страна, постоянно поднимающая тему иммигрантов на международной повестке, удостоилась в 2017 году седьмого места, уступив верхние позиции Австралии, Германии и Норвегии. В прошлом году Штаты занимали четвёртое место в этом списке. Последние три позиции достались Нидерландам, Финляндии и Дании.
Рейтинг был опубликован на сайте U.S. News, а в исследовании приняли участие около 21 тысячи человек по всему миру
Респондентов спрашивали, какие страны у них ассоциируются с четырьмя понятиями: "экономически стабильный", "хороший рынок труда", "справедливый доход" и "место, в котором бы я хотел жить". Также эксперты учитывали долю эмигрантов среди населения страны, количество денежных мигрантов и другие статистические данные по этой теме.
Исследование было приурочено к июньскому докладу Организации экономического сотрудничества и развития, который содержит призывы к развитым странам прилагать все усилия для взаимовыгодной интеграции иммигрантов в экономику страны. "Все наши данные говорят о том, что миграция, если она хорошо управляется, приносит выгоду и иммигрантам, и принимающим странам", — говорится в докладе.