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Регион
Опубликовано 12 июля 2017, 04:30

Назван топ-10 стран с самыми благоприятными условиями для иммигрантов

Опубликован список лучших мест в мире для проживания иммигрантов — по этому показателю Швеции удалось обогнать Канаду и Швейцарию, которые заняли первое и второе места.

Фото: &copy; flickr / JEAN ROBERT THIBAULT

Фото: © flickr / JEAN ROBERT THIBAULT

США, как страна, постоянно поднимающая тему иммигрантов на международной повестке, удостоилась в 2017 году седьмого места, уступив верхние позиции Австралии, Германии и Норвегии. В прошлом году Штаты занимали четвёртое место в этом списке. Последние три позиции достались Нидерландам, Финляндии и Дании.

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Рейтинг был опубликован на сайте U.S. News, а в исследовании приняли участие около 21 тысячи человек по всему миру

Фото: © flickr / JEAN ROBERT THIBAULT

Респондентов спрашивали, какие страны у них ассоциируются с четырьмя понятиями: "экономически стабильный", "хороший рынок труда", "справедливый доход" и "место, в котором бы я хотел жить". Также эксперты учитывали долю эмигрантов среди населения страны, количество денежных мигрантов и другие статистические данные по этой теме.

Исследование было приурочено к июньскому докладу Организации экономического сотрудничества и развития, который содержит призывы к развитым странам прилагать все усилия для взаимовыгодной интеграции иммигрантов в экономику страны. "Все наши данные говорят о том, что миграция, если она хорошо управляется, приносит выгоду и иммигрантам, и принимающим странам", — говорится в докладе.

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Юлия Зинченко
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