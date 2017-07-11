ГД предложила убрать из стоимости авиабилета тариф на багаж при его отсутствии

Данная инициатива направлена в первую очередь на снижение цены билетов на самолёты.

Профильный Комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, исключающий из тарифа на воздушную перевозку расходы, связанные с перевозкой багажа при его отсутствии. Как сообщается на сайте комитета, инициатива направлена в первую очередь на снижение стоимости авиаперевозок.

Предлагается два способа определения нормы бесплатного провоза багажа. Так, чемодан не должен занимать более двух мест, а его вес на одного пассажира не может превышать 10 кг. Предусматривается и возможность их комбинирования.