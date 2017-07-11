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Опубликовано 11 июля 2017, 17:41

Госдума перенесла на осень законопроект об ответственном обращении с животными

Фото: &copy; flickr.com/University of Liverpool Faculty of Health &amp; Life Sciences

Фото: © flickr.com/University of Liverpool Faculty of Health & Life Sciences

Депутаты пришли к выводу, что документ нуждается в доработке, поэтому в весеннюю сессию его принять не успеют.

Законопроект "Об ответственном обращении с животными" не будет принят в весеннюю сессию, как планировалось ранее. Об этом сообщают "Дни.ру". Рассмотрение документа было перенесено на осень, поскольку он нуждается в доработке. Подготовкой поправок займётся специально созданная для этого рабочая группа, которой предстоит принять во внимание мнение зоозащитников и выверить все формулировки.

Отметим, впервые обсуждение законопроекта состоялось в стенах правительства ещё в 2010 году. С тех пор он пережил множество изменений, а в одной из его редакций было предусмотрено свыше 300 поправок.

На необходимости создания такого закона ранее настаивал и президент Владимир Путин.

Документ определяет животное как "существо, испытывающее эмоции и страдания". На этом положении основаны остальные нормы, которые определяют порядок содержания и выгула домашних питомцев, вводится определение жестокого обращения с ними.

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Марина Калегина
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