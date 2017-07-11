Госдума перенесла на осень законопроект об ответственном обращении с животными

Депутаты пришли к выводу, что документ нуждается в доработке, поэтому в весеннюю сессию его принять не успеют.

Законопроект "Об ответственном обращении с животными" не будет принят в весеннюю сессию, как планировалось ранее. Об этом сообщают "Дни.ру". Рассмотрение документа было перенесено на осень, поскольку он нуждается в доработке. Подготовкой поправок займётся специально созданная для этого рабочая группа, которой предстоит принять во внимание мнение зоозащитников и выверить все формулировки.

Отметим, впервые обсуждение законопроекта состоялось в стенах правительства ещё в 2010 году. С тех пор он пережил множество изменений, а в одной из его редакций было предусмотрено свыше 300 поправок.

На необходимости создания такого закона ранее настаивал и президент Владимир Путин.