Сегодня Евросоюз окончательно утвердил соглашение об ассоциации с Украиной. В сентябре оно может быть заключено между Киевом и Брюсселем.

Власти Украины "клянчат" деньги на войну против своего же народа и могут посеять в Европе такой же хаос, как у себя в стране, заявил член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. Его слова цитирует пресс-служба.

Что касается самой Европы, то в лице Киева она приобретает крайне неудобного и непредсказуемого соседа, который специализируется на выклянчивании денег под войну против собственного народа и пляшет под дудку радикальных националистов, готовых распространить такой же хаос в европейских странах, как и на Украине депутат Госдумы РФ Сергей Железняк

Парламентарий отметил, что оптимизм президента Украины Петра Порошенко, с которым он относится к сближению с Евросоюзом, "вызывает горькую улыбку".