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Опубликовано 11 июля 2017, 18:45

В Госдуме назвали Украину неудобным соседом для Европы

Фото:&copy; РИА Новости/Алексей Витвицкий

Фото:© РИА Новости/Алексей Витвицкий

Сегодня Евросоюз окончательно утвердил соглашение об ассоциации с Украиной. В сентябре оно может быть заключено между Киевом и Брюсселем.

Власти Украины "клянчат" деньги на войну против своего же народа и могут посеять в Европе такой же хаос, как у себя в стране, заявил член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. Его слова цитирует пресс-служба.

Что касается самой Европы, то в лице Киева она приобретает крайне неудобного и непредсказуемого соседа, который специализируется на выклянчивании денег под войну против собственного народа и пляшет под дудку радикальных националистов, готовых распространить такой же хаос в европейских странах, как и на Украине

депутат Госдумы РФ Сергей Железняк

Парламентарий отметил, что оптимизм президента Украины Петра Порошенко, с которым он относится к сближению с Евросоюзом, "вызывает горькую улыбку".

Напомним, прошлой весной ЕС отменил визы для украинских туристов, приезжающих в зону Шенгена на короткий срок без цели трудоустройства. При этом, по данным соцопроса, 71% граждан страны не располагает достаточными средствами для таких поездок.

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Екатерина Котова
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