Авторы Destiny 2 обещают масштабную сюжетную кампанию

Разработчики Destiny 2 сообщили , что в этот раз игроков ждёт масштабная сюжетная кампания, по продолжительности не сравнимая с оригинальной игрой.

История сиквела расскажет сразу о нескольких ключевых персонажах, большинство из которых было представлено в первой части. Главной сюжетной линией продолжения будет борьба за выживание стражей, лишившихся своего главного оплота на Земле. По словам авторов, в первой Destiny им удалось создать интересный мир, так что в этот раз команда сможет сосредоточиться на его развитии.

Destiny 2 выйдет на PS4 и Xbox One уже 6 сентября, а релиз PC-версии намечен на октябрь этого года.