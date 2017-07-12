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Опубликовано 12 июля 2017, 12:27

Tony Hawk's Pro Skater HD удалят из магазина Steam

Фото &copy;&nbsp; Valve Corporation

Фото ©  Valve Corporation

Переиздание классической игры про скейтеров вскоре перестанет быть доступно для покупки в Steam.

Tony Hawk's Pro Skater HD будет удалена из Steam уже 17 июля. До тех пор на игру действует скидка 80%: те, кто приобретут её до удаления из магазина, смогут пользоваться Tony Hawk's Pro Skater HD и после 17 июля.

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Tony Hawk's Pro Skater HD удалят из магазина Steam

Фото © Valve Corporation

Хотя официальная причина изъятия из магазина Steam не сообщается, вероятно, это связано с саундтреком игры. Обычно лицензия на треки известных исполнителей истекает после определённого срока, из-за чего продажа программного продукта становится нелегальной. Недавно из-за этого из продажи был изъят хоррор Alan Wake.

Tony Hawk's Pro Skater HD создавалась как сборник лучших составляющих всех частей известной серии игр, обновлённый под HD-разрешение. В итоге переиздание получило смешанные отзывы от критиков и игроков.

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Станислав Погорский
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