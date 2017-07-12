В файтинге Arms появится новый режим

Недавно стало известно, что следующее обновление для файтинга Arms добавит в игру нового бойца Макса Брасса. Как оказалось, это будет не единственным крупным изменением.

Авторы Arms рассказали, что в обновлении версии 2.0 будет введён новый режим совместной игры. В нём бойцы будут сражаться за маску Хемлока, главного противника одиночной кампании. Игрок, который первым доберётся до артефакта, превратится в настоящего босса, которого должны будут победить остальные участники.