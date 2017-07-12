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Опубликовано 12 июля 2017, 13:11

В файтинге Arms появится новый режим

Фото: &copy;&nbsp;Nintendo Entertainment Planning &amp; Development

Фото: © Nintendo Entertainment Planning & Development

Авторы игры Arms поделились подробностями грядущего обновления с новым героем, режимом и изменениями баланса.

Недавно стало известно, что следующее обновление для файтинга Arms добавит в игру нового бойца Макса Брасса. Как оказалось, это будет не единственным крупным изменением.

Авторы Arms рассказали, что в обновлении версии 2.0 будет введён новый режим совместной игры. В нём бойцы будут сражаться за маску Хемлока, главного противника одиночной кампании. Игрок, который первым доберётся до артефакта, превратится в настоящего босса, которого должны будут победить остальные участники.

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В файтинге Arms появится новый режим

Фото: © Nintendo Entertainment Planning & Development

Также разработчики намерены улучшить баланс файтинга. По их словам, для этих целей нельзя ослаблять конкретных персонажей — это разочарует их поклонников. Вместо этого авторы хотят сделать так, чтобы игроки не могли постоянно побеждать в боях, используя одну и ту же стратегию.

Arms доступна только на Nintendo Switch.

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Станислав Погорский
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