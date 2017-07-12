Фанатская модификация превратила Dark Souls в музыкальный экшен
Поклонник экшена Dark Souls сделал пародийную модификацию для игры с популярным музыкантом.
Игрок под ником Abject создал модификацию для экшена Dark Souls, получившую название Sax Souls. В ней модель персонажа заменяется на саксофониста, выступавшего на "Евровидении-2010".
Фанатская модификация превратила Dark Souls в музыкальный экшен
Музыкант Сергей Степанов из Молдовы стал известен после выступления на "Евровидении-2010", где он исполнил композицию Run Away на саксофоне. Яркий стиль Степанова и навязчивая мелодия стали популярным мемом в Сети, который до сих пор появляется в различных видео и не только. В Sax Souls саксофон музыканта стал оружием, способным убивать нечисть. Конечно, при использовании атаки персонаж танцует и исполняет ту самую мелодию.
Модификация Sax Souls распространяется бесплатно и доступна на сайтах вроде Nexus Mods.