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Опубликовано 12 июля 2017, 13:54

Фанатская модификация превратила Dark Souls в музыкальный экшен

Фото: &copy; кадр из видео YouTube/канал Abject

Фото: © кадр из видео YouTube/канал Abject

Поклонник экшена Dark Souls сделал пародийную модификацию для игры с популярным музыкантом.

Игрок под ником Abject создал модификацию для экшена Dark Souls, получившую название Sax Souls. В ней модель персонажа заменяется на саксофониста, выступавшего на "Евровидении-2010".

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Фанатская модификация превратила Dark Souls в музыкальный экшен

Фото: © кадр из видео YouTube/канал Abject

Музыкант Сергей Степанов из Молдовы стал известен после выступления на "Евровидении-2010", где он исполнил композицию Run Away на саксофоне. Яркий стиль Степанова и навязчивая мелодия стали популярным мемом в Сети, который до сих пор появляется в различных видео и не только. В Sax Souls саксофон музыканта стал оружием, способным убивать нечисть. Конечно, при использовании атаки персонаж танцует и исполняет ту самую мелодию.

Модификация Sax Souls распространяется бесплатно и доступна на сайтах вроде Nexus Mods.

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Станислав Погорский
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