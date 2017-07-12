Оригинальная Half-Life получила обновление спустя 19 лет после выхода

Ничего существенного в новой версии шутера Valve не изменила. Было исправлено несколько ошибок, вызывавших прекращение работы игры. Большинство из них связано с использованием консоли разработчиков и файлами, которые используются авторами пользовательских модификаций.

Хотя на этом изменения закончились, поклонники уже принялись шутить, что внезапное обновление кто-то обязательно воспримет как намёк на выход триквела. История серии Half-Life так и не была завершена.