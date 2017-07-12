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Опубликовано 12 июля 2017, 14:41

Оригинальная Half-Life получила обновление спустя 19 лет после выхода

Фото: &copy; скриншот игры Half-Life

Фото: © скриншот игры Half-Life

Шутер Half-Life, выпущенный в далёком 1998 году, внезапно получил небольшое обновление.

Оригинальная Half-Life неожиданно получила обновление спустя 19 лет после выхода игры.

Ничего существенного в новой версии шутера Valve не изменила. Было исправлено несколько ошибок, вызывавших прекращение работы игры. Большинство из них связано с использованием консоли разработчиков и файлами, которые используются авторами пользовательских модификаций.

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Оригинальная Half-Life получила обновление спустя 19 лет после выхода

Фото: © скриншот игры Half-Life

Хотя на этом изменения закончились, поклонники уже принялись шутить, что внезапное обновление кто-то обязательно воспримет как намёк на выход триквела. История серии Half-Life так и не была завершена.

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Станислав Погорский
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