Оригинальная Half-Life получила обновление спустя 19 лет после выхода
Фото: © скриншот игры Half-Life
Шутер Half-Life, выпущенный в далёком 1998 году, внезапно получил небольшое обновление.
Оригинальная Half-Life неожиданно получила обновление спустя 19 лет после выхода игры.
Ничего существенного в новой версии шутера Valve не изменила. Было исправлено несколько ошибок, вызывавших прекращение работы игры. Большинство из них связано с использованием консоли разработчиков и файлами, которые используются авторами пользовательских модификаций.
Оригинальная Half-Life получила обновление спустя 19 лет после выхода
Фото: © скриншот игры Half-Life
Хотя на этом изменения закончились, поклонники уже принялись шутить, что внезапное обновление кто-то обязательно воспримет как намёк на выход триквела. История серии Half-Life так и не была завершена.