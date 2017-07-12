Фанаты Ghost Recon: Wildlands обнаружили намёк на мистическое задание

Предполагается, что игроки будут участвовать в настоящей охоте на ведьм в новом шутере Ubisoft.

Студия Ubisoft в конце июня 2017 года выпустила для Ghost Recon: Wildlands крупное обновление. В его описании пользователи обнаружили загадочную строку, которая свидетельствует о том, что в игре раздался необычный шум неподалёку то разрушенной хижины.

В Ghost Recon: Wildlands может появиться мистика Фото © Ubisoft

Игроки предполагают, что в скором времени в Ghost Recon: Wildlands появится секретное задание. Ранее разработчики уже добавили в шутер сезонные испытания, одно из которых предлагало пользователям начать поиски снежного человека.