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Опубликовано 12 июля 2017, 09:32

Инди-разработчики специально оставили в игре ошибки

Фото &copy; Valve Corporation

Фото © Valve Corporation

Создатели платформера Owlboy предусмотрели желание пользователей быстро пройти игру.

Студия D-pad поддерживает платформер Owlboy, выпуская обновления, чтобы учитывать запросы пользователей. В частности, разработчики специально оставили ошибки в игре, чтобы фанаты смогли проходить её на скорость.

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Авторы Owlboy оставили ошибки в игре для спидранеров

Фото © Valve Corporation

По словам программиста студии Хенрика Андерсена, наиболее популярным багом стал выход на пределы уровня, однако для обычных игроков эта ошибка становится критичной. Из-за неё пользователи могут не пройти игру до конца.

Owlboy вышла 1 ноября 2016 года на ПК.

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Сергей Сурепин
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