Инди-разработчики специально оставили в игре ошибки
Фото © Valve Corporation
Создатели платформера Owlboy предусмотрели желание пользователей быстро пройти игру.
Студия D-pad поддерживает платформер Owlboy, выпуская обновления, чтобы учитывать запросы пользователей. В частности, разработчики специально оставили ошибки в игре, чтобы фанаты смогли проходить её на скорость.
Авторы Owlboy оставили ошибки в игре для спидранеров
Фото © Valve Corporation
По словам программиста студии Хенрика Андерсена, наиболее популярным багом стал выход на пределы уровня, однако для обычных игроков эта ошибка становится критичной. Из-за неё пользователи могут не пройти игру до конца.
Owlboy вышла 1 ноября 2016 года на ПК.