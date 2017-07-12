Инди-разработчики специально оставили в игре ошибки

Студия D-pad поддерживает платформер Owlboy, выпуская обновления, чтобы учитывать запросы пользователей. В частности, разработчики специально оставили ошибки в игре, чтобы фанаты смогли проходить её на скорость.

По словам программиста студии Хенрика Андерсена, наиболее популярным багом стал выход на пределы уровня, однако для обычных игроков эта ошибка становится критичной. Из-за неё пользователи могут не пройти игру до конца.