Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 июля 2017, 09:59

В продажу поступили китайские клоны ретроконсоли NES Classic Mini

Фото &copy; Nintendo

Фото © Nintendo

Заказать приспособление можно из Китая. Консоль полностью повторяет оригинальную версию.

Пользователи Сети обнаружили консоль, которую можно приобрести в китайском оптовом интернет-магазине AliBaba. Гаджет поставляется в коробке, идентичной коробке от оригинального товара. Консоль можно также приобрети на американском онлайн-аукционе eBay.

image

Через Интернет продаётся пиратская версия ретроконсоли NES Classic Mini

Фото © Nintendo

Внешне пиратская консоль очень похожа на устройство от Nintendo. Какие-либо отличия заметны только при тщательном сравнении.

Пользователи сошлись во мнении, что необходимо внимательнее изучать товары, реализуемые через Интернет. Они добавили, что китайская версия устройства стоит значительно дешевле.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • nintendo
  • nesmini
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar