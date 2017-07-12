В продажу поступили китайские клоны ретроконсоли NES Classic Mini

Заказать приспособление можно из Китая. Консоль полностью повторяет оригинальную версию.

Пользователи Сети обнаружили консоль, которую можно приобрести в китайском оптовом интернет-магазине AliBaba. Гаджет поставляется в коробке, идентичной коробке от оригинального товара. Консоль можно также приобрети на американском онлайн-аукционе eBay.

Через Интернет продаётся пиратская версия ретроконсоли NES Classic Mini Фото © Nintendo

Внешне пиратская консоль очень похожа на устройство от Nintendo. Какие-либо отличия заметны только при тщательном сравнении.