В продажу поступили китайские клоны ретроконсоли NES Classic Mini
Фото © Nintendo
Заказать приспособление можно из Китая. Консоль полностью повторяет оригинальную версию.
Пользователи Сети обнаружили консоль, которую можно приобрести в китайском оптовом интернет-магазине AliBaba. Гаджет поставляется в коробке, идентичной коробке от оригинального товара. Консоль можно также приобрети на американском онлайн-аукционе eBay.
Через Интернет продаётся пиратская версия ретроконсоли NES Classic Mini
Фото © Nintendo
Внешне пиратская консоль очень похожа на устройство от Nintendo. Какие-либо отличия заметны только при тщательном сравнении.
Пользователи сошлись во мнении, что необходимо внимательнее изучать товары, реализуемые через Интернет. Они добавили, что китайская версия устройства стоит значительно дешевле.