Авторы Project CARS 2 добавят в игру 60 гоночных трасс

Издатель Bandai Namco и студия Slightly Mad Studios объявили полный список трасс грядущего гоночного симулятора Project CARS 2. Всего в игре будет 60 гоночных трасс — это рекорд для данной серии.

По словам разработчиков, в состав войдут легендарные трассы Brands Hatch, Hockenheimring, Fuji и многие другие. Каждая из них получит ряд конфигураций. Всего будет практически 150 вариантов с динамической сменой погоды, а также времени дня и ночи.