Авторы Project CARS 2 добавят в игру 60 гоночных трасс
Фото: © Bandai Namco Games
Разработчики продолжают радовать фанатов гоночного симулятора новыми подробностями об игре.
Издатель Bandai Namco и студия Slightly Mad Studios объявили полный список трасс грядущего гоночного симулятора Project CARS 2. Всего в игре будет 60 гоночных трасс — это рекорд для данной серии.
В Project CARS 2 появится 60 гоночных трасс
Фото: © Bandai Namco Games
По словам разработчиков, в состав войдут легендарные трассы Brands Hatch, Hockenheimring, Fuji и многие другие. Каждая из них получит ряд конфигураций. Всего будет практически 150 вариантов с динамической сменой погоды, а также времени дня и ночи.
Выход Project CARS 2 запланирован на 22 сентября 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.