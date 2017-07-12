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Опубликовано 12 июля 2017, 10:27

Авторы Project CARS 2 добавят в игру 60 гоночных трасс

Фото: &copy;&nbsp;Bandai Namco Games

Фото: © Bandai Namco Games

Разработчики продолжают радовать фанатов гоночного симулятора новыми подробностями об игре.

Издатель Bandai Namco и студия Slightly Mad Studios объявили полный список трасс грядущего гоночного симулятора Project CARS 2. Всего в игре будет 60 гоночных трасс — это рекорд для данной серии.

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В Project CARS 2 появится 60 гоночных трасс

Фото: © Bandai Namco Games

По словам разработчиков, в состав войдут легендарные трассы Brands Hatch, Hockenheimring, Fuji и многие другие. Каждая из них получит ряд конфигураций. Всего будет практически 150 вариантов с динамической сменой погоды, а также времени дня и ночи.

Выход Project CARS 2 запланирован на 22 сентября 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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