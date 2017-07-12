Американский канал снял игровое шоу с Candy Crush
Фото: © CBS
Популярный мобильный проект транслируется на гигантские экраны. Пока идея не впечатлила критиков.
Американские телевизионный канал CBS решил поэкспериментировать и запустил игровое шоу по мотивам популярной мобильной игры Candy Crush. Создатели шоу заявили, что мобильное приложение впервые легло в основу телевизионной передачи.
В США запустили игровое шоу по мотивам мобильной игры Candy Crush
Фото: © CBS
В рамках шоу гостей заставляют играть в Candy Crush на гигантских дисплеях. Игрокам необходимых использовать лестницы, чтобы добираться до необходимых игровых предметов.
Американские журналисты считают, что шоу находится в популярное время в расписании. Если бы не этот факт, то оно бы провалилось.