Американский канал снял игровое шоу с Candy Crush

Популярный мобильный проект транслируется на гигантские экраны. Пока идея не впечатлила критиков.

Американские телевизионный канал CBS решил поэкспериментировать и запустил игровое шоу по мотивам популярной мобильной игры Candy Crush. Создатели шоу заявили, что мобильное приложение впервые легло в основу телевизионной передачи.

В США запустили игровое шоу по мотивам мобильной игры Candy Crush Фото: © CBS

В рамках шоу гостей заставляют играть в Candy Crush на гигантских дисплеях. Игрокам необходимых использовать лестницы, чтобы добираться до необходимых игровых предметов.