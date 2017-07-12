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Регион
Опубликовано 12 июля 2017, 10:59

Американский канал снял игровое шоу с Candy Crush

Фото: &copy;&nbsp;CBS

Фото: © CBS

Популярный мобильный проект транслируется на гигантские экраны. Пока идея не впечатлила критиков.

Американские телевизионный канал CBS решил поэкспериментировать и запустил игровое шоу по мотивам популярной мобильной игры Candy Crush. Создатели шоу заявили, что мобильное приложение впервые легло в основу телевизионной передачи.

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В США запустили игровое шоу по мотивам мобильной игры Candy Crush

Фото: © CBS

В рамках шоу гостей заставляют играть в Candy Crush на гигантских дисплеях. Игрокам необходимых использовать лестницы, чтобы добираться до необходимых игровых предметов.

Американские журналисты считают, что шоу находится в популярное время в расписании. Если бы не этот факт, то оно бы провалилось.

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Сергей Сурепин
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