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Регион
Опубликовано 12 июля 2017, 11:39

Для россиян могут ввести штраф в 5 млн за отказ удалять информацию из соцсетей

Депутат Сергей Боярский. Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутат Сергей Боярский. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

А для юридических лиц эта сумма может быть увеличена в десять раз — до 50 миллионов рублей.

Два депутата Государственной думы от фракции "Единой России" — Сергей Боярский и Андрей Альшевских — решили внести на рассмотрение палаты проект закона о новых штрафах. Народные избранники предлагают наказывать на 3–5 миллионов рублей тех граждан, которые отказываются удалять противоправную информацию в социальных сетях.

По мнению Боярского, этот законопроект — "ответ на вызовы современности", а за основу документа взят "опыт зарубежных коллег, а именно парламентариев ФРГ".

— Ответственность для физических лиц в случае отказа от удаления такого рода информации составит от 3 до 5 млн рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 млн рублей, — сказал депутат.

Если закон будет принят, администрацию соцсетей обяжут создать службу, которая будет принимать жалобы на противоправную или порочащую информацию.

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Андрей Григорьев
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