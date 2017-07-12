Для россиян могут ввести штраф в 5 млн за отказ удалять информацию из соцсетей

А для юридических лиц эта сумма может быть увеличена в десять раз — до 50 миллионов рублей.

Два депутата Государственной думы от фракции "Единой России" — Сергей Боярский и Андрей Альшевских — решили внести на рассмотрение палаты проект закона о новых штрафах. Народные избранники предлагают наказывать на 3–5 миллионов рублей тех граждан, которые отказываются удалять противоправную информацию в социальных сетях.

По мнению Боярского, этот законопроект — "ответ на вызовы современности", а за основу документа взят "опыт зарубежных коллег, а именно парламентариев ФРГ".

— Ответственность для физических лиц в случае отказа от удаления такого рода информации составит от 3 до 5 млн рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 млн рублей, — сказал депутат.