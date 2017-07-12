Госдума приняла закон о 10 годах тюрьмы за кибератаки

Депутаты в третьем чтении проголосовали за принятие законов, направленных на защиту объектов критической информационной структуры (КИИ). Документ опубликован на сайте Госдумы.

В рамках новых поправок в Уголовный кодекс хакеры могут получить до 10 лет лишения свободы за создание вредоносных программ, которые будут атаковать объекты КИИ. Кроме того, за нарушение закона предусмотрены штрафы до двух миллионов рублей.

Все объекты критической информационной структуры войдут в специальный реестр. Их защиту должен обеспечивать федеральный орган исполнительной власти. Этот орган определят сотрудники ФСБ совместно с Федеральной службой технического и экспортного контроля.

Кроме того, защиту объектов КИИ будет обеспечивать государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ, которая была создана 15 января 2013 года.