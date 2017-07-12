Госдума одобрила текст присяги для принятия российского гражданства
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В документе прописана клятва соблюдать законы России, защищать её свободу и независимость.
Депутаты Госдумы одобрили текст присяги, который предлагается зачитывать при вступлении в гражданство России. Над ним работала группа депутатов, затем проект был поддержан всеми фракциями. Решение принято при рассмотрении во втором чтении поправок в закон "О гражданстве РФ".
Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы её граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать её культуру, историю и традиции
Планируется, что присягу нужно будет зачитывать в торжественной обстановке при вручении паспорта. Как будет проходить эта процедура, затем будет прописано в указе президента.
Присяга после принятия всеми инстанциями станет юридически необходимой для приобретения гражданства, то есть миновать эту процедуру новым россиянам будет невозможно. Ожидается, что она может вступить в силу с сентября.