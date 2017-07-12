Власти Шотландии решили обеспечивать женщин средствами гигиены бесплатно
Программа продлится всего шесть месяцев, но благотворительная организация надеется, что государство будет выделять деньги на постоянной основе.
Коллаж © L!FE Фото: © L!FE
Шотландия стала первой в мире страной, которая будет бесплатно раздавать средства гигиены для малоимущих женщин. Социальная программа продлится всего шесть месяцев и будет осуществляться по целому ряду регенеративных направлений в Абердине, сообщает The Scotsman.
Учёные выяснили, что косметика и средства гигиены могут негативно влиять на женскую фертильность, гормоны и репродуктивную систему
Коллаж © L!FE Фото: © L!FE
Инициатором проекта стала благотворительная организация CFINE, занимающаяся проблемами реформы социального обеспечения. Дело в том, что сейчас в Великобритании серьёзно урезали государственные расходы на малоимущих. В результате многие школьницы и студентки во время менструации перестают ходить на учёбу, поскольку у них нет денег на нужные гигиенические средства.
Государство перечислило CFINE £10 тысяч, которые обеспечат гигиеническими средствами около тысячи женщин.