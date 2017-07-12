Госдума упростила получение российского гражданства для украинцев

Получение справок на Украине больше не потребуется. Также упрощена процедура получения вида на жительство.

Теперь украинцам будет достаточно подать заявление об отказе от украинского гражданства в миграционной службе РФ, а подтверждающая это справка от органов Украины больше не потребуется. Соответствующие поправки были приняты Думой в рамках комплексных изменений в законы о гражданстве РФ.

Ранее в Госдуме отмечали, что гражданам Украины, обращающимся за документами для смены гражданства в полномочные органы страны, зачастую отказывают в их выдаче. Для решения этой проблемы и были разработаны соответствующие поправки.