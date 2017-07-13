"Не расстреляли — значит, родила!" Куда пропадала жена Ким Чен Ына на 4 месяца
Жена лидера Северной Кореи Ли Соль Чжу в течение четырёх месяцев не появлялась на публике, что породило множество слухов о её беременности или опале. И вот наконец супруга Ким Чен Ына попала в объективы камер на банкете в честь успешного тестового запуска баллистической ракеты.
Фото: © кадр из видео YouTube/канал KCTV - Choson TV 조선
Судя по кадрам видео, с Ли Соль Чжу всё в полном порядке: она не выглядит больной или измученной. Хотя предположения "диванных экспертов" были весьма разнообразными. Одни утверждали, что вождь решил избавиться от суженой и сгноил её в концлагере, другие — что первая леди КНДР была в положении, но диктатор решил скрыть этот факт, чтобы спрятать наследника от своего народа.
Для выхода в свет после долгого перерыва 27-летняя Ли Соль Чжу выбрала светло-голубой костюм. Тем же вечером она вместе с супругом отправилась на концерт, чтобы посмотреть выступление женского ансамбля.