Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 июля 2017, 10:06

Nintendo Switch получит первое приложение для просмотра видео

Фото: &copy; Nintendo

Фото: © Nintendo

Японский сервис NicoNico анонсировал первое приложение для Nintendo Switch, предназначенное для просмотра видео.

На этой неделе гибридная консоль Nintendo Switch наконец получит первое приложение для просмотра видео. Им станет программа от японской видео-платформы NicoNico, аналогичной американскому YouTube.

image

Nintendo Switch получит первое приложение для просмотра видео

Фото: © Nintendo

Приложение можно будет загрузить только через японский аккаунт Nintendo. NicoNico позволит просматривать только ролики, размещённые на японском сервисе.

Nintendo Switch до сих пор не имеет базового набора приложений, которые пользователи привыкли видеть на мобильных устройствах и домашних консолях. Nintendo не отрицает возможность появления приложений YouTube, Netflix и других в будущем. Судя по выходу NicoNico, это действительно может произойти.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • Игры
  • nintendo
  • nintendoswitch
  • Приложения
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar