Nintendo Switch получит первое приложение для просмотра видео
Фото: © Nintendo
Японский сервис NicoNico анонсировал первое приложение для Nintendo Switch, предназначенное для просмотра видео.
На этой неделе гибридная консоль Nintendo Switch наконец получит первое приложение для просмотра видео. Им станет программа от японской видео-платформы NicoNico, аналогичной американскому YouTube.
Nintendo Switch получит первое приложение для просмотра видео
Фото: © Nintendo
Приложение можно будет загрузить только через японский аккаунт Nintendo. NicoNico позволит просматривать только ролики, размещённые на японском сервисе.
Nintendo Switch до сих пор не имеет базового набора приложений, которые пользователи привыкли видеть на мобильных устройствах и домашних консолях. Nintendo не отрицает возможность появления приложений YouTube, Netflix и других в будущем. Судя по выходу NicoNico, это действительно может произойти.