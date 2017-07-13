Nintendo Switch получит первое приложение для просмотра видео

На этой неделе гибридная консоль Nintendo Switch наконец получит первое приложение для просмотра видео. Им станет программа от японской видео-платформы NicoNico, аналогичной американскому YouTube.

Приложение можно будет загрузить только через японский аккаунт Nintendo. NicoNico позволит просматривать только ролики, размещённые на японском сервисе.

Nintendo Switch до сих пор не имеет базового набора приложений, которые пользователи привыкли видеть на мобильных устройствах и домашних консолях. Nintendo не отрицает возможность появления приложений YouTube, Netflix и других в будущем. Судя по выходу NicoNico, это действительно может произойти.