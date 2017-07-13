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Опубликовано 13 июля 2017, 10:31

В Rock Band 4 добавили 17-минутную песню

Фото: &copy; HARMONIX MUSIC SYSTEMS, INC.

Фото: © HARMONIX MUSIC SYSTEMS, INC.

В ритм-игре Rock Band 4 появился самый длинный трек за всю историю существования серии.

Владельцы игры Rock Band 4 теперь могут приобрести дополнительный трек, который длится целых 17 минут.

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В Rock Band 4 добавили 17-минутную песню

Фото: © HARMONIX MUSIC SYSTEMS, INC.

Рекордной по своей продолжительности композицией оказалась In-A-Gadda-Da-Vida от группы Butterfly. Эта классическая рок-песня 60-х годов получила более высокую цену, чем другие песни для Rock Band 4. Это объясняется необычайной продолжительностью трека.

Rock Band 4 была выпущена на PS4 и Xbox One в 2015 году. С тех пор каждую неделю для игры выпускается по одной новой песне, каждую из которых нужно приобретать за дополнительную плату.

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Станислав Погорский
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