В Rock Band 4 добавили 17-минутную песню

Рекордной по своей продолжительности композицией оказалась In-A-Gadda-Da-Vida от группы Butterfly. Эта классическая рок-песня 60-х годов получила более высокую цену, чем другие песни для Rock Band 4. Это объясняется необычайной продолжительностью трека.

Rock Band 4 была выпущена на PS4 и Xbox One в 2015 году. С тех пор каждую неделю для игры выпускается по одной новой песне, каждую из которых нужно приобретать за дополнительную плату.